Kategorien wie POV (englische Abkürzung für Point of View), also Sex, der aus der Perspektive des Mannes gefilmt wurde, MILF und femdom (Female Domination), eine BDSM-Variante, in der – wie der Name vielleicht schon vermuten lässt – eine Frau den dominanten Part übernimmt, waren wie immer sehr beliebt. Überraschend war aber, dass vor allem Sci-Fi-Pornos nicht nur einen Platz in unseren Herzen, sondern auch in unseren Browsern haben. Pornhub glaubt, das liegt an unserem Verlangen das Universum zu erkunden: „2019 schien das Jahr des Cosplays zu sein. Wir haben uns verkleidet und an all den außerweltlichen Möglichkeiten teilgenommen, die uns der Alltag nicht bietet“.