Für ihre Rolle in Raum erhielt Brie Larson 2015 einen Oscar und nun kommt die 29 Jahre alte Schauspielerin als Captain Marvel in die Kinos. Läuft also alles bestens. Dass sie dafür allerdings auch schon seit fast zwei Jahrzehnten vor der Kamera steht und einiges an Arbeit in ihre Karriere hat fließen lassen, wissen die wenigsten.