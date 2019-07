Die wichtigste Frage bei jeder Facebook-Veranstaltung lautet natürlich: Wer geht hin? Nun ja, wie es aussieht geht so ungefähr jede*r zu „Storm Area 51, They Can't Stop All of Us“. Fast zwei Millionen Menschen haben zugesagt oder sind interessiert. In einem fixierten Beitrag in der Diskussion des Events wurden drei Gruppen von Menschen benannt. Der Naruto-Runner-Bataillon (eine Anspielung auf den Anime-Ninja Naruto Uzumaki), die Stein-Werfer und die Kyles (ein Verweis auf eine Meme-Serie, in der alle Menschen mit dem Namen Kyle Monster-Energy trinken und Löcher in Trockenmauern schlagen). Obwohl die komplette Aktion bis ins kleinste Detail durchgeplant wurde („Lass erst Mal da treffen und dann schauen wir spontan wie wir reinkommen“), scheint es keine Vorgaben zu geben, wer zu welcher Gruppe gehört. Also such dir einfach eine raus.