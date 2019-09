Nach #metoo: Das können Betriebe gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz tun

Sexuelle Belästigung in Deutschland in Zahlen:

• Jede dritte Frau ist von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen

• Rund 25% aller Frauen erleben Gewalt in ihrer Partnerschaft

• Mehr als die Hälfte der Frauen wurde mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt

• Mehr als die Hälfte der Beschäftigten hat sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz selbst erlebt oder bereits beobachtet – im Büro (56%), bei Betriebsfesten (48%), auf Fluren oder im Fahrstuhl (35%)

• In den meisten Fällen hat sich ein Mann falsch verhalten; in jedem dritten Fall ein Vorgesetzter

• Viele Beschäftigte, darunter auch Personalverantwortliche und Betriebsräte, wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Mehrheit der Beschäftigten fühlt sich außerdem schlecht informiert