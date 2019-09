MeToo: „Konzentriert euch nicht nur auf die Promi-Schwänze!“

Ich möchte darüber reden, dass Frauen so lange so systematisch aus sämtlichen leitenden und nicht-leitenden Positionen rausgehalten wurden, dass wir uns erst den Weg bahnen und dann nach oben arbeiten mussten. All das, während wir weiterhin belästigt, bedroht, beleidigt und durch Neid und pure Frauenfeindlichkeit am verdienten Erfolg gehindert wurden. Ich möchte darüber reden, dass wir uns erst mal aus der männlichen Perspektive lösen und eine eigene entwickeln musste und noch immer müssen. All das braucht Zeit. Es braucht Zeit, bestehende Strukturen zu hinterfragen, Gedanken zu formulieren, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Und es braucht verdammt noch mal Zeit, den Mut zu entwickeln, etwas öffentlich anzuprangern. Und es braucht vor allem jemanden, der einfach zuhört und glaubt, was da gerade gesagt wird.