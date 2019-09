Nach unserem Gespräch ging er. Ich verkroch mich, blieb stundenlang in meinem Kleiderschrank sitzen und weinte in mein Kleid, bis ich nicht mehr atmen konnte. Aber ich wusste, was ich als nächstes tun musste: Ich musste genau das Gegenteil von dem machen, was er gesagt hatte. Ich musste darüber sprechen. Ich wollte jedem davon erzählen, nur seinen Namen wollte ich nicht erwähnen. Er hatte mich in seinem Zimmer eingesperrt, mich geschlagen, bis ich Sterne sah, mich penetriert und mich fast zerbrochen – in meiner Geschichte durfte er nicht mehr den Protagonisten spielen.