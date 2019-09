Ich dachte über eine E-Mail an die Personalabteilung nach, aber das erschien mir zu riskant; der Chef, der mich geküsst hatte, war beliebt und das Unternehmen hatte den Ruf eines Männerclubs. Außerdem brauchte ich den Job, auch wenn er schlecht bezahlt war. Ich war gerade erst zu einem weiterführenden Studiengang angenommen worden (ich besuchte nur Abendvorlesungen, um Vollzeit arbeiten zu können), und ich lebte in Manhattan bereits weit über meine Verhältnisse (trotz drei Mitbewohnern und einem 30$-Wochenbudget für Lebensmittel). Ich atmete einige Male durch und sagte mir, dass das nur ein einmaliger Vorfall war. Oder? Dieser Vorfall war ja quasi außerhalb des Büros passiert, auch wenn es eine Firmenfeier war. Und natürlich hatte ich auch getrunken, was mir vielleicht auch einen Teil der Schuld gibt. Aber das rechtfertigt die Situation nicht. Nicht in meinem Kopf. Es fühlte sich so falsch an.



Ich suchte nach Ausreden, mit denen ich mich selbst beruhigen wollte, sagte mir immer wieder, dass die Realität so aussieht und dass ich mir eine dickere Haut zulegen sollte. Während ich versuchte, mich davon zu überzeugen, dass es bestimmt besser würde, begann mein Chef, offen darüber zu reden, dass er den Arbeitsplatz wechseln will. Plötzlich hatte er eine Menge an seinem derzeitigen Job auszusetzen. Er brauchte noch zweieinhalb Monate, um zu kündigen. Währenddessen verhielten wir uns meistens diskret. „Du musst mich für so ein Arschloch halten“, sagte er schließlich an seinem letzten Tag. So etwas würde man vielleicht von einem Jungen aus der Studentenverbindung erwarten, der Bier über deinen Schuh gekippt hatte — nicht von einem Manager, der jede Regel eines „Wie werde ich kein Widerling?“-Schulungsvideos gebrochen hatte.



Leider wurde nichts wirklich besser, nachdem er gegangen war. Einige Monate nach dem Vorfall mit dem Kuss kam ein weiterer Manager an meinen Tisch, um mir mitzuteilen, dass meine Universität eine „schlechte Ivy League-Uni“ sei. Er warf mir eine Zeitschrift zu, in der eine Freundin von ihm als Autorin aufgeführt war (ich kannte sie nicht nur, sondern mochte sie sehr.) „Und sie brauchte nicht einmal einen prestigeträchtigen Abschluss“, sagte er mir, und einige Tropfen Spucke trafen mein Gesicht. Mich erstaunte weniger die Belanglosigkeit seiner Bemerkung — hier war ein Mann Mitte vierzig, der in Gesprächen immer noch regelmäßig erwähnte, dass er im College Lacrosse gespielt hat — sondern mehr der Zorn in seiner Stimme. Er war beinahe doppelt so alt wie ich, mit einer Frau und Kindern und einem großen Büro. Was ging es ihn an, wo ich meinen Master gemacht hatte?



Ein weiterer ranghoher Manager unterhielt sich eines Tages mit einer Gruppe von Angestellten (einschließlich einer weiblichen Mitarbeiterin, mit der ich, ohne sein Wissen, befreundet war) darüber, wen ich date, und ob wir Sex hatten oder nicht; ein Mitarbeiter mittleren Ranges kam nach meiner ersten Beförderung auf mich zu und versuchte mir zu verdeutlichen, dass das bestimmt daran lag, dass ich mit dem Chef schlafe (der älter ist als mein Großvater); und zwei ältere, männliche Kollegen erwischte ich immer wieder dabei, wie sie Witze darüber machten, dass ich zu jung und dumm bin, um zu wissen, wie man ein Faxgerät bedient. „Bald müssen wir ihr zeigen, wie man ein Telefon bedient“, sagte einer von ihnen. „Und dann den Kopierer“, fiel der andere ein. Sie lachten, als wäre ich überhaupt nicht im Raum. Ich gab mir alle Mühe beim Anblick dieser zwei Typen, die ihre Schwanzlänge anhand von Faxgerät-Know-How messen wollen, während ich HTML, Avid und Final Cut beherrsche, nicht mit den Augen zu rollen.