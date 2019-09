Ein anderes Mal war ich auf dem Weg in die Grundschule. Es gab da einen kleinen Fußweg an einem Parkplatz entlang. Ich kann mich noch schemenhaft erinnern, dass ich mit einer Freundin dort entlang lief, als jemand nach uns rief: „Hallo, geht ihr zu Schule? Guckt mal“. Wir brauchten einen Moment, um zu erkennen, wer mit uns redete: Ein Mann in einem Auto mit runtergekurbeleten Fenstern und ganz offensichtlich nackt. Ich sah zum ersten Mal in meinem Leben einen erigierten Penis. Unfreiwillig. Ich zog meine Freundin an der Hand und wir gingen mit schnellen Schritten weiter. Es wurde ein ganz normaler Schultag. Ich fühlte mich zwar nicht gut, weil mir den ganzen Tag übel war, aber niemand fragte nach und ich erzählte nichts. Mit meiner Freundin redete ich auch nicht darüber. Was uns passiert war, konnten wir nicht benennen. Lag der Fehler, weil wir hingeguckt hatten, am Ende gar bei uns? Ich wusste damals weder was eine Erektion ist noch war mir Exhibitionismus ein Begriff. Wenn ich hätte beschreiben müssen, was mir auf dem Schulweg passiert war, wäre ich im Erdboden versunken. Ich wusste, dass es falsch war. Dieses „falsch“ sah ich allerdings bei mir.