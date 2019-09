Sexuelle Belästigung – Lass dir nicht gefallen, dass dir einer in den Po kneift

Die Berlinerin Pina Charlotte, so lautet ihr Facebook -Name, hat es gerade erst erlebt. Mitten in der Stadt, am S-Bahnhof Treptower Park, mitten unter Leuten. Sie war unterwegs, um sich mit Freunden zum Klettern zu treffen, als ihr an der Haltestelle ein junger Mann auf den Hintern haut und zukneift. Unter „Gelächter und Gejohle“ gesellt er sich zu seinen Kumpels, wie Pina in ihrem Facebook-Posting berichtet, in dem sie den exakten Hergang wiedergibt. Doch dann erhält sie unverhofft die Möglichkeit für eine Konfrontation und nutzt das lautstark. Elftausend Reaktionen, mehr als zweitausend Shares und 800 fast ausschließlich positive Kommentare sprechen ihr dafür Anerkennung aus.