Muss ja nicht gleich Porno sein: Das sind die besten Hollywoodfilme zum Masturbieren

Ein keiner Tipp für Netflix-Abonnenten: Wer in die Suchfunktion steamy oder sinnlich eingibt, bekommt die Filme mit heißen Szenen. Offiziell gibt es keine Sex-Kategorie, aber mit Trick 69 kommt man schon zum Höhepunkt. Ich finde es in der Tat besser, meinen Geist und meinen Unterleib mit schön ausgeleuchteten kurzen Szenen zu berühren, mir ist Hollywood im Bett lieber als eine billige 08/15-Hinterhof-Produktion, bei der man unverblümt in alle Körperöffnungen blickt.