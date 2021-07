11 crèmes hydratantes d’été qui ne vous feront pas transpirer du visage

Et ce n'est pas tout. Une bonne crème hydratante peut en fait aider à réduire toutes sortes de problèmes de peau liés à la chaleur : apaiser la rosacée déclenchée par la chaleur, réparer la peau sèche sans la faire briller, et contrôler la pigmentation irrégulière, qui "peut être plus importante en été en raison de l'augmentation de l'activité extérieure et de l'exposition aux UV", explique le Dr Chiu. Pour vous aider à trouver une crème hydratante non grasse, quel que soit votre type de peau , nous avons demandé au Dr Chiu de nous donner ses meilleurs conseils et produits.