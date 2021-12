Pas moins de trois personnes sur quatre ayant leurs règles déclarent souffrir du SPM. Avec des centaines de symptômes documentés, allant de la fatigue et des ballonnements à la dépression et aux crampes intenses , c'est un moment assez débilitant dans le calendrier d'une personne et (étonnamment) il n'y a pas beaucoup d'informations sur les causes et ce que nous pouvons faire pour y remédier. En fait, cinq fois plus d'études sont menées sur les troubles de l'érection que sur le syndrome prémenstruel, alors que seulement 19 % des personnes ayant un pénis souffrent de dysfonction érectile, et que 90 % des femmes et des personnes AFAN (assigné·e femme à la naissance) connaissent le SPM.