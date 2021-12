Acide polyglutamique : votre atout hydratation pour l’hiver

Voici les conseils généraux : utilisez le PGA et l'AH en tandem. "Je recommande d'utiliser l'acide polyglutamique dans un sérum hydratant qui contient également de l'acide hyaluronique", déclare le Dr King. "L'acide hyaluronique est absorbé plus profondément que l'acide polyglutamique parce que ce dernier a une taille de molécule plus grande, ce qui donne lieu à une hydratation à différents niveaux de la peau." Le Dr King note que l'AGP se marie également très bien avec le rétinol, la niacinamide, la vitamine C et l'acide lactique. Bien que l'acide polyglutamique soit généralement considéré comme assez doux pour tous les types de peau, il est important de se rappeler qu'il s'agit toujours d'un acide, et les Dr King et Patel recommandent tous deux de superposer une crème hydratante.