Brossage à sec : 5 bonnes raisons d’adopter cette méthode d’exfoliation

"Contribuant à exfolier et à éliminer les pores obstrués et les poils incarnés , le processus consistant à passer une brosse ferme à poils naturels sur la peau permet de détacher et d'éliminer les cellules mortes, exfoliant ainsi naturellement la peau. Après quelques séances, la peau semble plus douce, plus souple et exfoliée en douceur. De plus, en éliminant les pores obstrués, la peau est donc en mesure de mieux absorber les nutriments que vous lui fournissez sous la forme de soins naturels".