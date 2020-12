Dans l'univers TikTok, on retrouve une poignée de produits de base pour la douche, dont le gommage corporel. Presque chaque clip de rituel de douche comprend une gamme de gels douche, de beurres et d'huiles pour le corps, mais certains gommages reviennent dans toutes les sélections, et pour cause. Les gommages pour le corps sont des essentiels que l'on a trop souvent tendance à négliger : les experts affirment que les gommages aident à éliminer les peaux mortes que le savon et l'eau ne pourraient pas enlever autrement.