Psychose post-partum : parlons de cette maladie rare mais grave

Si la psychose post-partum est rare, quatre semaines après l'accouchement, le risque pour une personne de devenir psychotique est 23 fois plus élevé qu'à toute autre période de sa vie. Jusqu'à présent, peu d'études ont été menées sur les causes de cette maladie mentale maternelle peu fréquente (mais toujours terrifiante et parfois mortelle). Mais une importante analyse de la recherche menée par la Northwestern University fournit des informations sur les facteurs de risque, les causes et les traitements potentiels. Katherine Wisner , médecin et auteure principale de l'étude, explique que l'un des facteurs qui rendent la psychose du post-partum si difficile à diagnostiquer et à traiter est que tous les cas ne sont pas identiques - et que trop peu de personnes réalisent qu'elles sont à risque.