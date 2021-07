Kits de test hormonal : que peuvent-ils me dire sur ma fertilité ?

Le Dr Raj Mathur est porte-parole du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, et président de la British Fertility Society. "Les kits de tests hormonaux à faire chez soi peuvent donner aux femmes des informations utiles dans certaines situations ; par exemple, si une femme essaie d'avoir un bébé et a des règles régulières, un test d'ovulation urinaire peut aider à confirmer qu'elle ovule", m'a-t-il dit. Toutefois, il a averti que "ces kits de test à faire chez soi ne doivent pas être utilisés pour le diagnostic d'affections telles que le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)", car ils "ne donnent pas une image complète de la situation et d'autres facteurs doivent être pris en compte, notamment les résultats hormonaux et échographiques, et si la femme présente d'autres affections associées comme le diabète".