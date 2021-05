Votre cycle menstruel commence le premier jour de vos nouvelles règles, selon Brian Levine , directeur de pratique à la clinique de fertilité CCRM Fertility de New York . Pour la plupart des personnes il dure entre 28 et 32 jours, bien que cela puisse varier. L'ovulation - c'est-à-dire le moment où le système reproducteur libère un ovule - se produit généralement entre le 11e et le 21e jour et dure un à deux jours, explique le Dr Levine. C'est à ce moment-là que le corps est le plus fertile.