Votre horoscope du mois de juillet est là !

La nouvelle lune qui aura lieu en Cancer le 9 juillet nous donne l'occasion de comprendre nos émotions à un niveau plus profond, et l'entrée de Mercure en Cancer le 11 juillet nous permet d'intérioriser complètement ces sentiments. Mercure en Cancer est cependant peu expressif, ce qui signifie que nous devrons attendre des autres qu'ils comprennent nos émotions intuitivement, sans même en discuter. Vénus la sensuelle et Mars le pragmatique s'unissent en Lion le 13 juillet, nous poussant à nous tourner vers ce que nous aimons. La Vénus romantique entre dans la Vierge analytique le 21 juillet, ce qui nous fait réfléchir sérieusement aux changements de style de vie que nous voulons entreprendre - et le meilleur moyen de nous y aider est de faire preuve de prudence dans nos dépenses. La fin du mois nous offre de multiples occasions de réfléchir : le soleil entre en Lion le 22 juillet, nous donnant l'occasion de nous pencher sur nos désirs créatifs et charnels, tandis que la pleine lune en Verseau le 23 juillet nous fera réfléchir à la prochaine étape de notre vie. Mercure entre en Lion le 27 juillet, donnant du flair et du piquant à nos paroles. Les promesses du cœur seront plus intenses, alors faites attention à ce que vous promettez. Jupiter revient en Verseau le 28 juillet, nous incitant à lutter contre les normes dépassées de la société et à mettre en place de nouvelles structures - un transit joliment complété par l'entrée de Mars en Vierge le 29 juillet, nous incitant à réfléchir avant d'agir.