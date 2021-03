5 coiffures tendance à adopter pour le printemps

Il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre nous soient frustré·e·s par leurs cheveux en ce moment. Les rares jours où ils tombent bien, vous ne voyez personne ; lorsque vous en avez vraiment besoin pour une présentation au travail ou une sortie au parc, que vos racines sont grasses ou que vos box braids ont besoin d'une retouche, vous êtes alors obligé·e de recourir aux options les plus faciles à réaliser, comme un chignon ou un foulard. Ajoutez à cela le fait que vous regardez votre reflet sur Zoom pour la énième fois, et que même vos méthodes les plus infaillibles semblent s'user.