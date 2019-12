Question de la lectrice : Comme beaucoup d’ados, j’ai été victime de mes hormones. Je rêvais du jour où je deviendrai adulte et je serai (enfin) débarrassée de mes problèmes de peau... et de mes cheveux gras. Malheureusement, la femme de 34 ans que je suis — qui souffre d’endométriose et du syndrome des ovaires polykystiques — continue d’être victime d’hormones instables. Résultat ? Je dois me laver les cheveux TOUS LES JOURS sans exception. Impossible de sauter un shampoing : dès le deuxième jour mes cheveux sont visiblement gras et disons que le shampoing sec est d’une nécessité absolue. À partir du troisième jour, c’est peine perdue. Je me retrouve avec des cheveux filasses très visiblement gras. Je désespère de trouver un shampoing clarifiant quotidien qui parviendrait à dompter mes cheveux gras et me permettrait d’espacer un peu plus les shampoing. Idéalement, ce shampoing serait « éco-friendly » et sans parabens, silicones, sulfates et phalthates. Mais c’est peut-être un peu trop en demander.