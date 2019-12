Warum wird mein Haar ständig fettig & wie kann ich das ändern?

Leider wirst du wahrscheinlich nie zu den Leuten gehören, die sich nur aller drei oder vier Tage die Haare waschen müssen. Aber das ist nicht unbedingt schlimm, denn regelmäßiges Haare waschen kann in deinem Fall sogar hilfreich sein. „Studien zeigen, die Häufigkeit der Talgentfernung hat keinen Einfluss auf die Talgproduktion. Wenn du dir also häufiger die Haare wäschst, werden deine Haare nicht automatisch fettiger. Achte aber darauf, dass sie richtig nass sind, bevor du sie schamponierst – das erhöht die Wirksamkeit des Haarwaschmittels“, so Passam. Sollest du allerdings einfach keine Lust darauf haben, dir täglich die Haare waschen zu müssen (was ich vollkommen verstehe – es dauert schließlich ewig, sie zu trocknen und zu stylen!), versuch’s mit dem Klorane Nettle Sebo-Regulating Trockenshampoo . Es wurde speziell für fettiges Haar entwickelt und reguliert danke Brennesselextrakt die Talgproduktion und absorbiert Talgüberschuss. Shampootechnisch solltest versuchen, Produkte zu vermeiden, die zu schwer und zu Feuchtigkeit spendend sind. Ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit Bain Micellaire Rich von Kérastase gemacht.