Versteh mich nicht falsch: Ich liebe den entspannten, lässigen Out-of-Bed-Look, nur dass er bei mir eben nicht entsteht, weil ich meine Haare drei Tage lang nicht gewaschen habe, sondern durch ein paar Spritzer Meersalzspray. Und ich will hier auch niemanden verurteilen, der oder die sich die Haare nicht so oft wäscht wie ich! Alles, was ich sagen will, ist: Wascht doch alle eure Haare so oft ihr wollt und entschuldigt euch nicht für eure Angewohnheiten ­– ich versuche, es auch nicht mehr zu machen.