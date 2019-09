This Billionaire Wedding Was Crazy-Lavish

Словами невозможно описать как мы счастливы!!! ❤️❤️❤️??? Это было невероятно!!! Самые дорогие и любимые , спасибо что были рядом в этот замечательный и незабываемый для нас день!!! 30.11.2017 ??? Этот день был полон любви и счастья!!! Мы с мужем @uzakovv от всей души хотим сказать спасибо всем и каждому, за теплые слова и пожелания!!! Любите и будьте любимы! ?❤️ Words can not describe how happy and thankful we are!!! ??? Thank you all so much for sharing this day with us!!! Lots of loooove!!! ❤️❤️❤️??? #VazhaGanya

A post shared by ?? Ganya Usman (Ганя Усманова) (@ganyausman) on Dec 3, 2017 at 12:24am PST