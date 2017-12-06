This Billionaire Wedding Was Crazy-Lavish

Дорогие мои @ganyausman и @uzakovv ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за такое сказочное торжество и возможность побывать на нём и разделить радость вместе с Вами!!Ваша свадьба это лучшее что я видела ?✨Желаю чтобы вся ваша жизнь была такой же веселой и радостной, ??как и Ваша свадьба! Пусть всегда так же горят ваши глаза?, а в сердце живет любовь и нежность! Пусть ваша семья будет самой счастливой, а счастье будет таким огромным, чтобы его хватило и вашим детям, и внукам, и правнукам!?????? Нерушима та семья, где муж и жена доверяют друг другу, не спорят по пустякам, а когда за спиной звучат осуждающие возгласы, только сильнее держат друг друга за руку. Я желаю вам всегда держать друг друга за руку и чувствовать их теплоту, чтобы суметь пронести через года свои теплые чувства друг к другу, вы должны научиться слышать друг друга без слов. Я желаю вам, чтобы даже за километры друг от друга, вы слышали, о чем думает ваша вторая половина.?#свадьбагода2017#vazhaganya#экспоцентр#узэкспоцентр#сказкавостока#келинсалом#Ташкент#узбекистан??
Ну вот наконец-то мы дождались этого события?Га, Важ вы это сделали и очень круто?Столько эмоций мы испытали в течении мероприятий, мы плакали, мы радовались, столько было красоты, что памяти телефона не хватило??♀️Это однозначно свадьба года?я думаю не на каждой свадьбе счастливые жених и невеста танцуют до 5 утра и с ними мой муж, которого я еле увела?он улетел пьяный☝??А ещё love story??Спасибо большоооое за такой душевный праздник, Гань мы такую как вчера тебя ещё не видели❤️?Мы вас очень любим и мы с Вами❤️ #vazhaganya P.S Хотела написать длинный и красивый пост, мозг пока в эмоциях, а пока мозг в змоциях и не отошёл, писать тяжеловато??♀️?
Словами невозможно описать как мы счастливы!!! ❤️❤️❤️??? Это было невероятно!!! Самые дорогие и любимые , спасибо что были рядом в этот замечательный и незабываемый для нас день!!! 30.11.2017 ??? Этот день был полон любви и счастья!!! Мы с мужем @uzakovv от всей души хотим сказать спасибо всем и каждому, за теплые слова и пожелания!!! Любите и будьте любимы! ?❤️ Words can not describe how happy and thankful we are!!! ??? Thank you all so much for sharing this day with us!!! Lots of loooove!!! ❤️❤️❤️??? #VazhaGanya