Story from Weddings

This Billionaire Wedding Was Crazy-Lavish

Natalie Gontcharova
Photographed by Megan Madden.
What happens when an Instagram influencer with a billionaire uncle and a tennis star get married? The affair is extremely over-the-top, of course.
Ganya Usmanova, an Insta influencer from Uzbekistan, and tennis player Vazha Uzakov tied the knot recently, celebrating with a lavish ceremony and reception. It was funded by the bride's billionaire uncle Alisher Usmanov, who's worth over £11 billion according to Forbes and owns the world's biggest yacht.
It was held in Tashkent, the capital of Uzbekistan, at the UzExpocentre Exhibition Centre, according to Brides.
The details were fairy tale-worthy: For starters, the reception backdrop was a castle built just for the occasion. An abundance of crystals cascaded from the ceiling. There were more special effects than in The Matrix. (Case in point: It looks like there was a light show.) The floral arrangements were beyond lush.
Advertisement

Дорогие мои @ganyausman и @uzakovv ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за такое сказочное торжество и возможность побывать на нём и разделить радость вместе с Вами!!Ваша свадьба это лучшее что я видела ?✨Желаю чтобы вся ваша жизнь была такой же веселой и радостной, ??как и Ваша свадьба! Пусть всегда так же горят ваши глаза?, а в сердце живет любовь и нежность! Пусть ваша семья будет самой счастливой, а счастье будет таким огромным, чтобы его хватило и вашим детям, и внукам, и правнукам!?????? Нерушима та семья, где муж и жена доверяют друг другу, не спорят по пустякам, а когда за спиной звучат осуждающие возгласы, только сильнее держат друг друга за руку. Я желаю вам всегда держать друг друга за руку и чувствовать их теплоту, чтобы суметь пронести через года свои теплые чувства друг к другу, вы должны научиться слышать друг друга без слов. Я желаю вам, чтобы даже за километры друг от друга, вы слышали, о чем думает ваша вторая половина.?#свадьбагода2017#vazhaganya#экспоцентр#узэкспоцентр#сказкавостока#келинсалом#Ташкент#узбекистан??

A post shared by Олеся Кузнецова (@lesya1881) on

The bride wore not one, but three, different dresses during the event. The couple sat on throne-like chairs. And look at those candelabra! There were even huge projection screens with entertainment for the guests.

Ну вот наконец-то мы дождались этого события?Га, Важ вы это сделали и очень круто?Столько эмоций мы испытали в течении мероприятий, мы плакали, мы радовались, столько было красоты, что памяти телефона не хватило??‍♀️Это однозначно свадьба года?я думаю не на каждой свадьбе счастливые жених и невеста танцуют до 5 утра и с ними мой муж, которого я еле увела?он улетел пьяный☝??А ещё love story??Спасибо большоооое за такой душевный праздник, Гань мы такую как вчера тебя ещё не видели❤️?Мы вас очень любим и мы с Вами❤️ #vazhaganya P.S Хотела написать длинный и красивый пост, мозг пока в эмоциях, а пока мозг в змоциях и не отошёл, писать тяжеловато??‍♀️?

A post shared by Madina Alieva (@familyhopestyle) on

Keeping with the all-sparkly-everything theme, even the floor was decorated in a diamond pattern.

Послевкусие... #vazhaganya

A post shared by Madina Alieva (@familyhopestyle) on

The bride, who has over 118,000 Instagram followers, posted photos of the festivities. She captioned her Instagram photos: "Words can not describe how happy and thankful we are!!! ??? Thank you all so much for sharing this day with us!!! Lots of loooove!!!"

Словами невозможно описать как мы счастливы!!! ❤️❤️❤️??? Это было невероятно!!! Самые дорогие и любимые , спасибо что были рядом в этот замечательный и незабываемый для нас день!!! 30.11.2017 ??? Этот день был полон любви и счастья!!! Мы с мужем @uzakovv от всей души хотим сказать спасибо всем и каждому, за теплые слова и пожелания!!! Любите и будьте любимы! ?❤️ Words can not describe how happy and thankful we are!!! ??? Thank you all so much for sharing this day with us!!! Lots of loooove!!! ❤️❤️❤️??? #VazhaGanya

A post shared by ?? Ganya Usman (Ганя Усманова) (@ganyausman) on

Advertisement

More from Entertaining

R29 Original Series