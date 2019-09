Diana (30) zum Beispiel findet große „Schwänze“ super, wie sie mir feucht-fröhlich erzählt: „Ich war gerade 19 und Single, ich wusste absolut nicht, was mich da erwartet. Ich war ja auch noch total unerfahren, somit war ich erst mal etwas schockiert über die Größe und etwas Angst hatte ich auch. Ich dachte nicht, dass es passen würde! Aber als es erst einmal losging, war es gar nicht so schlecht, auch wenn es am Anfang natürlich etwas wehtat. Ich habe gemerkt, wie sich alles dehnte, aber dann fand ich, dass es einfach herrlich ist, so ausgefüllt zu werden. Es hat mich auf jeden Fall auf den Geschmack gebracht. Alle, die sagen, es kommt nicht auf die Größe an, spinnen und Männer, die das sagen, haben meiner Meinung nach kleine Schwänze. Auch das habe ich schon erlebt. Allerdings würde ich auch ‚normalen’ Schwänzen eine Chance geben. Mein aktueller Freund hat zum Beispiel einen schönen normalen und damit bin ich völlig zufrieden. Männer mit kleinen Penissen kommen mir aber nicht mehr ins Bett. Damit könnte ich einfach nicht leben. Wobei es echt wichtig ist, dass er nicht nur groß sondern auch dick ist.“ Interessant!