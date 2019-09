10 Sexstellungen, bei denen es mit einem kleinen Penis Spaß macht

Für diejenigen unter euch, die also Sex mit Personen haben, die im Besitz eines Penisses sind, haben wir vier Experten zur Kunst der Befriedigung befragt: Dr. Zhana Vrangalova , Forschungsleiterin und Professorin für Menschliche Sexualität an der Universität von New York; Kenneth Play , Sexualwissenschaftler aus Brooklyn, der Seminare zu sexuellen Vorlieben und Befriedigung gibt; Amy Levine , Sex Coach, die auf Ignite your Pleasure ihre Tipps weitergibt; und Alfred Kendrick , ein Personaltrainer, der sich auf Übungen spezialisiert hat, die das Sexleben verbessern sollen. Mit ihrer Hilfe haben wir einen Guide für Sexstellungen und kleine Tricks zusammengestellt, der das Gerücht ein für alle Mal aus der Welt räumen sollte, das kleine Penisse es nicht bringen.