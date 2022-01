Warum sich manche Entscheidungen einfach „richtig“ anfühlen

„Mit unserem Modell konnten wir zeigen, dass sich Entscheidungen am ehesten richtig anfühlen, wenn wir beim Abwägen von verschiedenen Optionen viel Aufmerksamkeit investiert haben und uns darüber hinaus bewusst sind, dass wir das getan haben“, sagt Polanía, der das Decision Neuroscience Lab an der ETH Zürich leitet. Je mehr Aufmerksamkeit für die Optionen aufgewendet wurde, desto größer war das Vertrauen in die endgültige Entscheidung.