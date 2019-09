Von den knapp 62 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland machen die Erstwähler etwa 3 Prozent aus. Grund genug, um den jungen Deutschen Starthilfe zu geben. Wo wählt man eigentlich, was hat es mit der Erst- und Zweitstimme auf sich und was muss man mitbringen? Wir haben alle Tipps und Infos zur Bundestagswahl, damit am kommenden Sonntag nichts schiefgeht.