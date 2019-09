TV-Duell zwischen Merkel & Schulz verpasst? Hier ist alles, was du wissen musst!

Schulz: „[...] Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und in einer Zeit des Umbruchs ist das beste Mittel Aufbruch und der Mut zum Aufbruch. Der Mut zum Aufbruch heißt, die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit verwalten. Die Zukunft gestalten können wir am besten mit unseren Freunden in Europa. Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Sicherheit und Frieden in der Welt herstellen, das ist die Aufgabe, die die Bundesrepublik Deutschland, ein starkes Mitgliedsland in der Europäischen Union, hat. Europa, das geleitet wird von den Gedanken, die Demokratie zu stärken, in einer Zeit, in der Putin, Erdogan, Trump, solche Leute, unsere Grundwerte in Frage stellen. Für diese Idee eines europäischen Deutschlands in einem starken Europa habe ich mein ganzes Leben gekämpft. Ich bitte um Vertrauen darum, dass ich als Bundeskanzler des Republik Deutschland unser Land dienend für unser Volk und für Europa gestalten kann.”