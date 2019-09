Bundestagswahl 2017: Diese Frauen führen die Parteien in den Berliner Wahlkampf

„Politik ist nach wie vor ein Männergeschäft!“ sagt Prof. Dr. Christina Holtz-Bacha auf der Gendermatters-Tagung 2012 . Die Weltkarte „Frauenin der Politik: 2015“ der ‚United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women‘ macht sichtbar, dass zu diesem Zeitpunkt nur 22,3 Prozent der nationalen Parlamentarier weltweit weiblich waren. Und die ungleiche Geschlechterverteilung ist nicht die einzige Diskriminierung im Arbeitsfeld der Politik: Das Aussehen einer Frau und klassischeRollenbilder sind immer wieder Gegenstand von Medienberichterstattungen über Frauen in Machtpositionen. Es ist egal, ob man alleinstehend ist wie Bayerns Wirtschaftsministerin IlseAigner oder ob man sieben Kinder hat so wie Ursula von der Leyen und als „ Mutter der Nation “ stilisiert wird – Politikerinnen haben schon seit Jahrzehnten konstant mit Vorbehalten zu kämpfen oder werden mit traditionellen Rollenbildern verknüpft und auf ihre Funktion als Mutter oder gar als Sexobjekt heruntergebrochen, man denke nur an die Sexismusvorwürfe der CDU-Politikerin Behrens im vergangenen Jahr.