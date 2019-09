Bevor am 24. September 2017 die Wahlen anstehen, ist ein Blick in die Wahlprogramme der einzelnen Parteien Pflicht. Als bekennende Feministinnen interessiert uns besonders, wie sich die großen Parteien des Landes für die spezifischen Belange von Frauen einsetzen. Welche frauenpolitischen Themen wollen die CDU, die Grünen oder die FDP in den nächsten vier Jahren voran bringen?