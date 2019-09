So fordern jetzt deutsche Prominente Chancengleichheit für Frauen

Angelehnt an Trudeaus legendäre Worte hat die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters 2016 den Runden Tisch Frauen in Kultur und Medien ins Leben gerufen. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, der Benachteiligung und Unterrepräsentation von Frauen fortan den Kampf anzusagen. Der deutsche Kulturrat hatte zuvor in einer Studie belegt, dass Frauen insbesondere in der Kultur- und Medienbranche gravierend weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Tatsächlich liegt laut der Künstlersozialversicherung ein Verdienstabstand von 24% zwischen den Geschlechtern vor.