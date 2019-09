Und so stößt "ItsColeslaw" selbst beim Thema soziale Gerechtigkeit - wo Merkel sogar ihrem Kanzleramt-Herausforderer Martin Schulz (SPD) mit Leichtigkeit einen Seitenhieb hätte verpassen können - auf abgehangene Phrasen. Klar, man müsse möglichst vielen Menschen mehr Arbeit geben, Langzeitsarbeitlosen noch mehr helfen, Bildungschancen verbessern. Sobald es konkreter wird, wie es "ItsColeslaw" auch einfordert, mäandert Merkel ungehindert an den vermeintlichen Fallstricken vorbei. Weil sie es kann. "Es ist nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Das muss verbessert werden" ist noch das größte Eingeständnis, das Merkel zu diesem Thema macht. Am Ende des Frageblocks wird noch eine unheilvolle Twitter-Umfrage eingespielt: Rund 60 Prozent der Befragten sehen die Bundesrepublik nicht als gerechtes Land an. Was sagen Sie dazu, Frau Merkel? "Ich glaube, dass der Kampf um Gerechtigkeit nie vorbei ist. Zufrieden kann man da aber auch nicht sein. Daran müssen wir weiter arbeiten." Danke für das Gespräch.