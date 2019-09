Es gibt viele Vorbilder in den Generationen nach Switzer: Prominente Marathonläufer wie Alicia Keys oder in Deutschland wie Joy Denalane oder Barbara Meier streuen ihre Freude am Laufen über Social Media – und wecken sie so auch bei anderen Frauen. Joggen ist hip, Marathon ist mega. „Der Leistungssport und die Weltrekorde werden von Männern dominiert. Aber Erfolge feiert eine Frau für sich - für ihre Stärken und ihre Disziplin", sagtNada Ivanovic. Die Sportwissenschaftlerin ist sich zwar bewusst, dass nach wie vor mehr Männer an den Start gehen als Frauen und doch sieht sieht sie den Wandel positiv: „Frauen haben sich sowohl in der Wirtschaft als auch im Sozialen emanzipiert: Sport der lange Zeit nur Männern vorbehalten war, wurde irgendwann von Frauen ausgeübt, die jetzt ihre Passion im Laufen gefunden haben."