Warum diese Berlinerin 547 Kilometer durch die Wüste laufen wird

Laufschuhe an, Kopf aus. Wenn Sara Torchani zu sehr über das nachdenkt, was sie schaffen will, dann kommt die Angst. Die Berlinerin wird 340 Meilen laufen, genauer gesagt 547,177 Kilometer vom Santa Monica Pier in Los Angeles bis zum Las Vegas Strip. „Ein Kampf zwischen Körper und Geist. Eine 'once in a life time opportunity“, so beschreibt sie ihr großes Abenteuer, als wir sie in Kreuzberg in der Runbase beim Training besuchen.