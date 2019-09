Genau da bin ich mittlerweile zu Hause. Eine knappe Zugstunde entfernt von Peer Group und Szene, nah dran an glücklichen Kühen und Milchbauern, die um faire Preise für ehrliche Arbeit kämpfen. Der Garten unseres kleinen Hofes grenzt an die Kuhwiese und gleichzeitig an Felder, die wolkenweise mit Pestiziden besprüht werden. Und je mehr ich davon sehe, umso weniger will ich Kühe in dunklen Ställen eingepfercht wissen oder mit Pflanzenschutzmitteln gespritzte Nahrung essen. Hier draußen auf dem Land, wo man erlebt, wie wichtig regelmäßiger Regen für eine gesunde Vegetation ist, wo man sich im Sinne der eigenen Beete plötzlich Niederschläge wünscht, anstatt sie zu verteufeln, da wird der Lifestyle ganz langsam – und etwas Entscheidendes verändert sich rapide: das Bewusstsein.