Den gesamten Februar habe ich auf den Philippinen verbracht – ermöglichen kann ich mir das, weil ich zur digital bohème gehöre. Kein Arbeitgeber würde mich mehrmals im Jahr so lange freistellen, aber mein Laptop und ich, wir sind ein echtes Dreamteam – egal ob im bitterkalten Berlin oder auf Palawan, wo die Temperaturen im Februar eher tropisch sind. Die Qualität des WLANs schwankt zwar, aber wofür gibt es philippinische Simkarten? Egal ob 3G oder LTE – ein wenig Kontakt zur Außenwelt, die wichtigsten Emails und Recherchen sind drin. Bis wir uns entschieden haben fünf Tage mit Tao Philippines auf einem Boot zwischen El Nido und Coron zu verbringen. Fünf Tage auf See, die Nächte in einfachen Hütten am Strand von einsamen Inseln – fließend Wasser? Strom? Fehlanzeige. WLAN? Unser Leader Jeff lacht: „Fragt mich einer von euch auf einer der Inseln nach WLAN, ich scheue mich nicht, ich auf eine der Palmen zu schicken und sein Handy in den Himmel zu halten. Ich verrate euch dennoch: Finden werdet ihr da auch keins.“ Ich reise seit ich volljährig bin mit dem Rucksack, war in Myanmar, Indien, Kambodscha und sonst wo. Ich brauche wenig Komfort, liebe die Nähe zu Locals fernab der touristischen Hotspots und genieße auch so gern meine Ruhe beim Backpacken. Ich brauche keine anderen deutschen Touristen, keine Menschen mit denen ich mich immerzu austauschen kann und es reicht mit abends mein lokales Bier mit meinem Reisepartner zu teilen. Wenn Langeweile aufkommt, tut es Uno, MauMau oder Kniffel. Aber fünf Tage ohne verfügbar zu sein? Was wenn es einen Shitstorm auf einer der Seiten meiner Kunden gibt? Einer meiner Auftraggeber mich als Ansprechpartner braucht, eine wichtige Frage hat? Fünf Tage lang wird das schon gehen, denke ich mir. Muss es einfach. Ich bin auch Freelancer, um mir bestimmte Freiheiten leisten zu können und damit ich eben nicht morgens um neun an meinem Schreibtisch im Office sitzen muss. Internet ist dafür unerlässlich. Mein Freund freut sich auf die Zeit: Er ist ebenfalls Freelancer, hat aber zurzeit keine Auftraggeber für die er 24-7 ansprechbar sein muss. Im Briefing von Tao steht ausdrücklich, dass wir Bilder machen dürfen, Fotos, Filme – was immer wir möchten. Aber das manche Augenblicke auch einfach am schönsten sind, wenn man sie nur mit dem eigenen Auge erfasst, sie genießt – Erinnerungen kann einem keiner nehmen, auch wenn sie nirgends abgebildet sind. Ein Grundsatz, den ich mir selbst immer wieder eingebläut habe; ein Argument, welches ich immer gebracht habe in Gesprächen, in denen es darum ging, wieso ich bereit bin viel Geld für Reisen auszugeben. Aber auch ein Aspekt, den man im Alltag schnell vergisst. Es geht also los: 19 Mitreisende sind wir, einige sind ebenfalls Freiberufler, andere Weltreisende oder solche, die sich eine Pause vom Berufsleben gönnen. Allesamt interessante Persönlichkeiten; solche, mit denen man gern redet, sich austauscht; die vernünftige Ansichten vom Leben haben, Vorstellungen, die in vielen Teilen deckungsgleich mit meinen sind. Am Anfang erwische ich mich immer wieder, wie ich auf mein Handy schaue. Vom Flug- in den normalen Modus schalte, um zu schauen, ob wir so kurz vor den großen Küsten nicht doch etwas Empfang haben. Ich mache Fotos davon, wie wir einchecken, wie wir starten, ein Boomerang von den ersten hohen Wellen, eine Story vom Lunch an Deck. Kann ich zwar gerade niemandem zeigen, aber ist doch alles so sehenswert.