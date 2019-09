Eigentlich habe ich mich immer für Mode interessiert. Schon als Kind hatte ich ganz klare ästhetische Vorstellungen. Da gab es zum Beispiel ein Paar Gummistiefel, das ich partout nicht anziehen wollte. Auch die stilistischen Fehlentscheidungen meiner Familienmitglieder konnte ich nicht einfach so hinnehmen. So musste ich bereits mit vier Jahren eingreifen und die hässlichste Hose meiner Mutter mit Filzstift verzieren, damit sie sie nicht mehr tragen konnte. Dafür gab es dann zwar Ärger, aber den war es wert.



Doch trotz meiner Leidenschaft für Mode und schöne Dinge, entschied ich mich nach dem Abitur nicht sofort für eine Karriere in diesem Bereich. Zunächst ging es für mich ein Jahr an die Ostküste der USA, wo ich als Aupair zunächst in der Nähe von Boston, dann in New York und schließlich in Washington gelebt habe. Zurück in Deutschland fing ich dann ein Studium in Leipzig ab. Meine erste Wahl war Philosophie, doch meinem Professor gelang es schnell, mich zu desillusionieren. Er betonte immer wieder, was für eine brotlose Kunst dieser Studiengang doch sei und das man damit sowieso nichts erreichen könne. Also habe ich mich ein Jahr später für Politik, Geschichte und Nordamerikastudien entschieden.



Mein Fokus lag auf internationalen Beziehungen und eigentlich konnte ich mir sogar vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten. Nach der Hälfte meines Studiums ging ich wieder zurück in die USA. Ein Jahr lang war ich dort bei dem Kongressabgeordneten Earl Blumenauer in Portland tätig. Das war eine sehr lehrreiche, spannende Zeit. Er ist ein wahnsinnig engagierter Politiker und arbeitet schon seit 1996 als Vertreter von Oregons drittem Bundeswahlkreis. In Portland gibt es zum Beispiel ein kostenloses öffentliches Verkehrssystem, das er mit verantwortet hat. Die Menschen werden dadurch aktiv motiviert, ihr Auto stehen zu lassen. Portland ist sowieso eine totale Fahrradstadt. Das Engagement, das Leben der Bewohner einer Stadt verbessern zu wollen, finde ich großartig. Ich habe das Gefühl, dass das in den USA besser und schneller umsetzbar ist als in Deutschland. Hier wird einfach unglaublich viel geredet, bevor etwas verändert wird und es eine echte Entwicklung geben kann. Das hat mich immer gestört. Dafür bin ich einfach zu ungeduldig.