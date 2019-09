Ein wesentlicher Unterschied zu anderen H&M-Marken wie COS, Weekday oder & Other Stories bestehe darin, dass sich /Nyden ganz gezielt an die Internet-Generation, die Millennials, richten werde. Trends werden fortan nicht mehr wie bisher vom Designer gesetzt. Stattdessen sollen Influencer bestimmen, was der Kundschaft angeboten wird. „In Zukunft müssen sich Labels daran gewöhnen, dass die Macht nicht mehr in ihren Händen liegt“, so Olsson. Die ersten Kollektionen, die schon bald auf den virtuellen Bügeln hängen werden, seien bereits in Zusammenarbeit mit Influencern wie dem Tattoo-Künstler Dr. Woo (1,3 Mio Follower) oder der schwedischen Schauspielerin Noomi Rapace entstanden. H&M erhofft sich offenbar, dass die ausgewählten Protagonist*innen enormen Einfluss auf das Kaufverhalten der Mittzwanziger haben werden.