Freunde*innen des Onlineshoppings, eine neue Ära bricht an. Denn zur Zeit sprießen tolle Onlineshops auf Instagram aus dem Boden und bringen uns Retrofeeling beim Scrollen. Retro nicht nur, weil es sich oftmals um sehr liebenswerte Vintageshops handelt, sondern auch, weil man bei den meisten Shops das Objekt seiner Begierde ganz klassisch durch hinterlassen seiner Emailadresse in den Kommentaren erwerben kann. Das ist so schön direkt, als würde man persönlich in den Laden marschieren und mit der Verkäuferin schnacken. Zudem wird unser Jagdinstinkt geweckt, denn es liegt in der Natur der Sache, dass es sich bei den Schätze aus Vintagestores um Einzelteile handelt.