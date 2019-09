Erst Skandal, jetzt egal: American Apparel ist zurück – doch nichts hat sich verändert

Seit kurzem ist American Apparel also wieder online und es scheint, als wäre die Seite nie offline gewesen. Gleicher Look, gleiches Feel, soweit gleiche Preise, sogar gleiche Produkte. War mal was? Wer sich genau durch die Produkte klickt, findet den Shop „Made in USA”. Aushängeschild von Apparel war immer, dass alle Teile Made in USA sind. Damit ist nun Schluss. Dennoch versichert Gildan, dass auch alle Teile, die nicht in Amerika genäht werden, fair produziert werden. Eines der Aushängeschilder der Marke ist also dahin. Gleichzeitig wirkt der Shop sehr brav. Von übermäßig nackter Haut und kinky Girls keine Spur. Die neue Taktik heißt also „Normal statt Skandal” und die Frage steht im Raum, was dann ansonsten die DNA der Marke ist? Ich habe gerade das Gefühl, dass wir es ab sofort eher mit Fruit of the Loom in Spandex zu tun haben werden als mit dem Bad Child der Modeindustrie.