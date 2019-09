Sportswear als einen Trend zu bezeichnen, wird der mindestens schon drei Jahre andauernden Hochphase von Sneakern, Hoodies und Jogginghosen absolut nicht gerecht. Mittlerweile ist der lässige Look überall angekommen - sogar in den Front Rows der Modemetropolen. Dementsprechend riesig ist der Bedarf nach neuen Teilen und jetzt setzt ein weiteres Kultbrand zum Comeback an: Kappa launcht Kappa Kontroll und beschert uns in diesem Frühjahr den lässigsten Mix aus Sportswear und Streetwear, der uns seit einiger Zeit untergekommen ist.