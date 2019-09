Beanie, Latzhose, Logoboxershorts, Daunenweste... Na, klingelt's? Ja, richtig erkannt - Die 90er sind mal wieder zurück, denn Tommy Jeans launcht heute die neue Kollektion für den Herbst. Wie bereits in der vergangenen Saison zieren Lucky Blue Smith und Hailey Baldwin die Kampagne und präsentieren ikonische Looks, die damals wie heute funktionieren. Das typische Logo, gibt's natürlich inklusive. Tommy Hilfiger beschreibt die Linie so: