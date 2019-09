Das Ende des Winters ist zwar noch lange nicht in Sicht, doch die Salesaison hat ihren Höhepunkt fast erreicht. Die neuen Kollektionen stehen also längst in den Startlöchern und wer im nächsten Frühling nicht wie von 2016 aussehen will, sollte jetzt planen. Denn auch wenn alles wiederkommt, sind es doch die Runway Trends von Saint Laurent, Isabel Marant und Céline, die unsere nimmersatten Herzen schneller schlagen lassen. Selbst wenn wir budgetbedingt eher vintage oder bei den üblichen Ketten shoppen.