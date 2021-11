Unbeabsichtigte Orgasmen: So kommt’s dazu

„Wenn du trainierst, kann es sein, dass du deine Beckenbodenmuskeln an- und entspannst, was einen Orgasmus auslösen kann. Ganz zu schweigen davon, dass du beim Sport in der Regel tiefer atmest, was ebenfalls die Wahrscheinlichkeit eines Höhepunkts erhöht“, erklärt Dr. Morse. „Es kann sein, dass du gerade Gewichte hebst oder Bachmuskelübungen machst und sich auf einmal eine unerwartete, aber vertraute Welle der Lust in dir ausbreitet. Sollte es dazu kommen, hast du hoffentlich ein gutes Poker-Orgasmus-Gesicht in petto.“