Vielleicht schreibst du dir auf, was du sagen möchtest, so etwas wie einen Leitfaden, an dem du dich festhalten kannst, wenn es emotional wird. Du solltest so bald wie möglich mit deinem Partner sprechen! Am besten schon morgen. Findet einen geeigneten Ort, an dem ihr ungestört seid, an dem du dich aber auch sicher genug fühlst. Warte einfach nicht zu lange, je eher man die Dinge angeht, desto weniger Schaden können sie anrichten.