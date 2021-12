Die Wahrheit über „Weed-Kater“

Viele Menschen, die Cannabis entweder in ihrer Freizeit oder aus medizinischen Gründen konsumieren, gehen oft mit einer „mehr ist besser“-Einstellung an die Sache heran. Tatsächlich „gelingt es den meisten Menschen, ihre Symptome mit einer Dosis zu lindern, die niedriger ist als jene, die zu einem Rausch führen würde“, sagt Dr. Sulak. Wenn du also Marihuana zur Behandlung eines Gesundheitsproblems verwendest, brauchst du dich nicht unbedingt high zu fühlen, um davon profitieren zu können. Und selbst wenn du es konsumierst, um ein Rauschgefühl zu spüren, gibt es keinen wirklichen Grund, es damit zu übertreiben. So wird es dir am nächsten Tag auch um einiges besser gehen.