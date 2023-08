6 Tricks zum Entfernen von Mitessern, die du noch nicht probiert hast

Es klingt vielleicht erstmal sehr simpel, aber: Deine Poren befreist du manchmal am besten, indem du sie regelmäßig mit Dampf behandelst. Wie das funktioniert? Die Hitze aus dem Dampf hilft dabei, deine Poren zu „öffnen“. Dadurch können sie Schmutz, Öl und überschüssigen Talg leichter nach draußen befördern. Laut dieser wissenschaftlichen Studie sorgen verstopfte Poren dafür, dass Pickel und Mitesser überhaupt erst entstehen. Im Gegensatz zu Pickeln, die sich unterhalb der Hautoberfläche bilden, sind Mitesser nach außen hin offen und verfärben sich dunkel, wenn das Melanin in Kontakt mit dem Sauerstoff in der Luft kommt. Wenn du dein Gesicht regelmäßig „steamst“, also mit Dampf behandelst, beugst du der Entstehung dieser verstopften Poren vor.