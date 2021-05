Warum wir nach dem Lockdown verrückt nach Stoffwechseltrainings sein werden

Diese Trainingsform ist in der Welt von CrossFit und Militärtrainings angesiedelt. Sie scheint nicht ohne zu sein. Aber was genau kann man sich darunter vorstellen? Und wie fangen Neulinge am besten an? Wir sprachen mit Tony Chin, dem Gründer von CrossFit Shoreditch in London, das eine Reihe von MetCon-Kursen (Metabolic Conditioning) anbietet, und Oliver Black, einem Kraft-/Reitlehrer bei Psycle . Die beiden Experten erklärten uns, was du von einem metabolischen Training erwarten kannst, wie du am besten startest und ob es für jede:n geeignet ist (Spoiler-Alarm: Ja, es ist für jede:n geeignet).